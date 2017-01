Bien viaje amigo , gracias por tu amistad tan linda muchos éxitos hermano @marcelo_meli17 Uma foto publicada por Alan Ruiz (@alanruiz11) a Jan 25, 2017 às 1:37 PST

Alan Ruiz deixou uma mensagem de despedida a Marcelo Meli, médio que está mesmo de saída do Sporting , tendo o Racing Avellaneda como o destino mais do que provável - ontem, o jornal 'Olé' dava conta de avanços significativos nas negociações entre os dois clubes."Boa viagem, amigo. Obrigado pela tua amizade tão linda. Boa sorte, irmão", afirmou Ruiz no seu Instagram, juntamente com uma fotografia onde surge ao lado de Meli.