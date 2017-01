Quédate lindo Um vídeo publicado por Alan Ruiz (@alanruiz11) a Jan 4, 2017 às 10:24 PST

A cor do Ferrari de Alan Ruiz gerou polémica há algumas semanas. Se a cor vermelha do automóvel do argentino alguma vez esteve em equação, agora deixou de estar. Através da conta pessoal de Instagram, o avançado, de 23 anos, apresentou um Ferrari... branco. De vermelho só permanecem as jantes."Continua lindo", escreveu Ruiz numa opção elogiada pelos vários seguidores que comentaram a publicação.Em outubro, o irmão de Alan, Federico, havia anunciado que Bruno de Carvalho "jamais proibiu Alan Ruiz de ir para o treino com o seu Ferrari"

Autor: Flávio Miguel Silva