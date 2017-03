Jorge Jesus já sabe que vai ter de construir o onze para a deslocação a Tondela, no sábado, sem duas peças que ontem foram titulares e até deram nas vistas. Falamos de Alan Ruiz e Bruno César, uma vez que ambos viram o respetivo 5º amarelo no campeonato e vão ter de cumprir castigo quando os colegas defrontarem o penúltimo classificado.

Tanto o argentino como o brasileiro foram admoestados ainda durante a primeira parte sendo que, curiosamente, acabaram por sair aos 66’, dando lugar a Joel Campbell e João Palhinha. Aliás, o extremo costa-riquenho e o médio português são dois dos jogadores que podem encaixar naturalmente nos lugares deixados em aberto para a partida em Tondela. Nesse cenário, Palhinha faria dupla com William Carvalho no meio-campo, enquanto Campbell pode atuar numa das alas, ‘empurrando’ Bryan Ruiz para as costas de Bas Dost.