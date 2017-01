Um lance mais duro ocorrido aos 66 minutos de jogo, em que Marco Baixinho comete falta sobre Alan Ruiz, fez com que os dois jogadores se desentendessem e, inclusive, encostassem a cabeça um no outro, ainda que sem consequências de maior.Jorge Jesus, que estava perto do lance, pediu de pronto que o árbitro da partida, Fábio Veríssimo, admoestasse o jogador pacense, tal como fizera minutos antes a João Palhinha, o que não aconteceu. JJ não escondeu o desagrado.