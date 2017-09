Alan Ruiz está empenhado em mudar o rumo dos acontecimentos em Alvalade, segundo garantiu a Record Federico Ruiz, seu pai. "Ele está apostado em triunfar no Sporting e o clube também aposta nele. Por isso recusaram quatro propostas no verão e por muito dinheiro. O Alan ficou porque é importante para o treinador", vinca.Federico Ruiz reforçou que o filho está bem em Alvalade e que se encontra recuperado dos problemas físicos. Neste momento procura, ainda assim, a forma ideal. "Ele já está a 100 por cento. Está feliz e agora só falta ganhar o ritmo competitivo necessário", afirma o pai do avançado, confiante que Alan repita a segunda volta da temporada passada, na qual marcou 6 golos e fez uma dupla temível com Bas Dost, ao ponto de Jesus a considerar como "a melhor do campeonato".Federico Ruiz explicou ainda que a a substituição do jogador em Moreira de Cónegos se deveu exclusivamente a questões técnicas, lamentando que existam pessoas que ainda não consigam compreender o estilo de jogo do seu filho. "Na Europa corre-se muito e o Alan, que pára a bola e depois a faz rolar, consideram-no lento. Mas é o seu jogo", defendeu, exigindo compreensão.

Autor: Alejandro Panfil. Buenos Aires. Argentina