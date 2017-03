Minutos antes de marcar o golo que adiantou o Sporting no marcador diante do V. Guimarães , o argentino Alan Ruiz viu cartão amarelo, por falta sobre Konan, e, desta forma, é baixa certa já para a próxima partida dos leões no campeonato, diante do Tondela. O ex-Colón completou uma série de cinco cartões e obrigará agora Jorge Jesus a pensar numa nova solução ofensiva.Para lá de Ruiz, que esta tarde apontou o quarto golo na Liga NOS, estavam em perigo de exclusão à partida Marvin Zeegelaar, Palhinha e Bruno César.

Autor: Fábio Lima