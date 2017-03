Continuar a ler

Mais tempo de ‘qualidade’



Diante do Estoril, no passado sábado, Jesus deu 81 minutos de jogo ao camisola 99, em mais um sinal de que o trabalho que incide sobre a sua intensidade está a surtir efeitos. O técnico tinha afirmado que Alan, por norma, não aguentava mais de 60 minutos mantendo sempre o mesmo ritmo.

Caso seja opção de Jorge Jesus no encontro de amanhã, diante do V. Guimarães, Alan Ruiz cumprirá o décimo jogo consecutivo no campeonato, número que ajuda a sustentar o seu processo de evolução com a camisola do Sporting.O argentino, 24 anos, superou a maioria das dificuldades de adaptação à nova realidade e é hoje peça importante na manobra ofensiva dos leões: nesses nove jogos em que foi utilizado, sete foram como titular, registando-se três golos em três jornadas seguidas, contra FC Porto (20ª), Moreirense (21ª) e Rio Ave (22ª).