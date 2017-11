Continuar a ler

Para os seus lugares, Jesus chamou o defesa esquerdo Ivanildo Fernandes, totalista na equipa B, o médio Palhinha e o avançado Gelson Dala.De fora das opções continuam ainda William Carvalho, Piccini, Matthieu, que recuperam de lesões, assim como Iuri Medeiros e Bryan Ruiz, que foi recentemente reintegrado no plantel.O Sporting, segundo classificado da Liga NOS, com 27 pontos, menos quatro do que o líder FC Porto, recebe o Famalicão, quinto da 2.ª Liga, na quinta-feira, a partir das 20h30, num encontro que vai ser arbitrado por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.Rui Patrício e Salin;Ristovski, Jonathan Silva, André Pinto, Tobias Figueiredo, Coates, Fábio Coentrão e Ivanildo;Petrovic, Palhinha, Battaglia, Bruno César, Mattheus Oliveira, Bruno Fernandes, e Gelson Martins;Bas Dost, Podence e Gelson Dala.