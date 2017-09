Alan Ruiz utilizou as redes sociais para garantir aos adeptos do Sporting que os leões estão já com a mira centrada no FC Porto, que visita Alvalade no próximo domingo. Após agradecer o apoio no embate diante do Barcelona, o argentino aproveitou para pedir 'estádio cheio' para o primeiro clássico da temporada."Obrigado aos sportinguistas pelo apoio! Já estamos a preparar o jogo de domingo e esperamos por vocês em Alvalade! #FeitodeSporting", escreveu o camisola 10 dos verdes e brancos na sua conta oficial do Instagram.

Autor: Bruno Fernandes