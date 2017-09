O clássico com o FC Porto traz boas memórias a Alan Ruiz. Foi com os dragões, no encontro da segunda volta da época passada, que o argentino arrancou para uma série de golos e boas exibições verdadeiramente assinalável. Mas o Alan Ruiz que pode encontrar o FC Porto amanhã – como titular ou opção vinda do banco – continua à procura do ‘clique’. O argentino, de 24 anos, ainda não encontrou a forma desde que recuperou dos problemas físicos, de tal modo que nunca agarrou o lugar. Frente ao Moreirense, na última jornada disputada, Alan Ruiz saiu mesmo ao intervalo, depois de mais uma exibição menos conseguida.O seu pai, Federico Ruiz, veio defender o jogador e, a Record, pediu ainda mais oportunidades nos próximos jogos. Veremos se o FC Porto pode marcar a sua ‘redenção’.