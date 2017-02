A boa exibição no Dragão, onde se estreou a marcar na Liga, vale a Alan Ruiz o regresso à titularidade já hoje. O argentino tem a total confiança de Jorge Jesus, treinador empenhado em potenciar as qualidades de um jogador contratado a seu pedido por verba recorde (8,8 milhões de euros, a contratação mais cara do Sporting até aos 10 M€ pagos por Bas Dost, meses depois). Depois de ter entrado no início da 2.ª parte do clássico, Alan melhorou a qualidade da exibição dos leões.