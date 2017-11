Nesta altura, Alan Ruiz tem falta de ritmo competitivo. Desde a lesão muscular na coxa esquerda, que o fez ficar ausente dos relvados cerca de um mês, o avançado conta apenas três minutos diante do Sp. Braga, na última ronda do campeonato. Jorge Jesus está consciente desse facto e é por isso, sabe Record, que vai aproveitar o encontro com o Famalicão, dia 16, para dar mais minutos de competição a Alan Ruiz. Ao que foi possível saber, é muito provável que o argentino seja titular na equipa dos leões. Jorge Jesus quer aproveitar a Taça de Portugal para integrar Alan Ruiz, jogando assim com o contexto de menor exigência. O objetivo é que o argentino seja opção no encontro com o Olympiacos (Liga dos Campeões), uma vez que, neste momento, ainda não apresenta ritmo competitivo para disputar um jogo com essas características. Alan Ruiz vai ter, portanto, uma reintegração gradual.Alan Ruiz jogou apenas 3 minutos com o Sp. Braga mas, ainda assim, foi decisivo. Afinal, o argentino sofreu o penálti de Ricardo Horta, posteriormente convertido por Bruno Fernandes, que deu o 2-2 final. Pode até parecer um pormenor de menor importância, mas a verdade é que a falta sofrida acabou por revitalizar o jogador em termos anímicos. O argentino sentiu-se importante no seio da equipa, algo que lhe provocou natural satisfação. Record sabe que Alan Ruiz nem imaginava entrar em campo com o Sp. Braga, pelo facto de ter regressado de lesão recentemente, e que foi o contexto do encontro a ditar a sua utilização. Por isso, não ficou indiferente ao voto de confiança do treinador – que mais do que uma vez reconheceu a sua importância na equipa –, e entrou com vontade de retribuir. E a verdade é que o fez com o penálti sofrido nos instantes finais.