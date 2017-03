Numa altura em que Jesus deu a titularidade Podence na posição atrás do ponta-de-lança, Alan Ruiz regressa às opções do técnico. Ele e Bruno César, que cumpriram castigo no jogo com o Tondela. O argentino tem sido, de facto, uma das referências ofensivas dos leões, ao marcar quatro golos nos últimos cinco jogos que disputou. Por isso, e apesar de ser natural que volte à titularidade, vai lutar por um lugar na posição que Jesus designa de ‘9,5’, onde Podence teve um rendimento que pode baralhar as ideias do treinador. Já Bruno César é outro dos jogadores capaz de fazer esse lugar mas, desde a lesão de Adrien, que tem sido opção mais regular no meio-campo, excetuando quando Jesus utilizou João Palhinha e William Carvalho, com este na posição 8, frente ao Estoril.

Independentemente disso, a verdade é que Jorge Jesus encara o jogo com o Nacional com outras alternativas, numa altura em que o Sporting, diz o treinador, ainda defende o 3º lugar na Liga.