Alan Ruiz, autor da jogada que permitiu ao Sporting adiantar-se no marcador, voltou a mostrar – para além desta ação – que está cada vez melhor em termos físicos, completando 81 minutos diante do Estoril. Nada de mais? Pelo contrário, uma vez que Jorge Jesus já admitiu que um dos aspetos que não permite ao argentino uma maior regularidade prende-se precisamente com a questão da intensidade.

Os números ajudam a provar isto mesmo, uma vez que nos 15 dos 19 jogos que fez a titular com a camisola do Sporting, o 99 apenas por duas ocasiões completou os 90 minutos (diante do Marítimo, na primeira jornada, e contra o Praiense, na Taça de Portugal). De resto, conta-se apenas um embate com um mínimo de 80 minutos antes da visita a Amoreira, há duas jornadas, em Moreira de Cónegos. Sinais positivos para um jogador de quem JJ ainda espera... muito mais.