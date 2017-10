Continuar a ler

"Está a ficar demonstrado que é um grupo forte. O Sporting tem tudo para se qualificar, uma ótima equipa, mas temos de pensar em nós", frisou.



A finalizar, como ex-jogador dos dragões, Alex Sandro admite estar a torcer pelos portistas na Liga NOS. "O FC Porto está forte, no lugar onde merece, que sempre mereceu, e sei que vai fazer tudo para merecer o título".

Depois da vitória arrancada a ferros em Turim, a Juventus não fez mais do que conseguir um empate em Alvalade , um resultado que para Alex Sandro não serve como surpresa, já que o ex-FC Porto garante que estava avisado para aquilo que valia a equipa leonina."Não fiquei surpreendido. Já conhecia o Sporting, sabia que ia ser difícil, mas foi um bom jogo. Agora é tempo de melhorar. O meu pensamento foi sempre vir aqui e ganhar. Não foi possível e vamos pensar na vitória já no próximo jogo", admitiu o brasileiro, que quando às contas do apuramento admite que "está tudo em aberto".

Autor: Bruno Fernandes