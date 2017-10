Os impedimentos na defesa podem ainda alterar a dinâmica da equipa em sectores mais avançadas no terreno. Caso William seja o eleito para ‘fazer’ de Mathieu, deixa em aberto a posição 6, para a qual tem Palhinha e Petrovic como naturais substitutos. Tendo em conta as recentes opções de Jorge Jesus, o médio português, de 22 anos, parte à frente, tendo até atuado 14 minutos em Turim. Em aberto, está a hipótese de formar dupla com Battaglia no meio-campo, reservando Bruno Fernandes para o posto de segundo avançado.Caso Jesus opte por mexer o menos possível, o panorama seria outro: Battaglia voltaria à sua posição de raiz, a de 6, com Bruno Fernandes à sua frente. Lá à frente, no apoio ao avançado, voltaria a surgir Podence.