Os bilhetes para a receção ao Chaves serão colocados à venda na quarta-feira e custam entre 5 e 10 euros para sócios e entre 17 e 22 euros para o público.



O Sporting recebe o Chaves no domingo, a partir das 20h15.

O Estádio de Alvalade pode atingir uma marca histórica de espectadores no próximo domingo. O palco dos leões, inaugurado em 2003, deverá acolher o espectador número 10 milhões no duelo com o Chaves, da 34.ª e última jornada da Liga NOS.O adepto em causa - o número 32.726 a entrar no domingo - será premiado com uma camisola do Sporting autografada por todo o plantel e ainda duas Gamebox para a próxima temporada.

Autor: Luís Miroto Simões