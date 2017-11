Apesar de ter dois jogadores para o lado esquerdo da defesa, além de Bruno César, a estrutura de futebol do Sporting tem já identificados vários alvos para a posição. Esta realidade visa acautelar uma possível saída de um dos dois elementos mencionados, até porque a continuidade de Fábio Coentrão não é um dado adquirido, e Jonathan Silva tem mercado. O Boca Juniors, já se sabe, voltou a contactar os leões para o regresso do lateral argentino.Nesta fase, já houve mesmo jogadores oferecidos ao Sporting, como é o caso de Dijks, do Ajax, que como detalhámos foi vetado por Jorge Jesus. Há já alguns agentes mandatados para procurar jogadores para o lado esquerdo, especialmente os que possam ser enquadrados naquilo que Bruno de Carvalho já referiu diversas vezes como um negócio de ocasião. Dijks, só para citar o exemplo recente, poderia encaixar no chamado negócio de ocasião, porque em janeiro fica livre para escolher o futuro. A SAD dos leões está atenta a negócios do género, como sucedeu com Schelotto, em 2015.