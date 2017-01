Continuar a ler

"Jogava com o 20 nos Estados Unidos e em Inglaterra, mas já estava ocupado. Escolhi o 28, o número do meu madeirense preferido [Cristiano Ronaldo]. É um orgulho enorme poder vestir esta camisola. Sei que é uma herança pesada, mas vou tentar corresponder às expectativas", prometeu a futebolista que também alinhou pelo Apel, Odivelas e Hartford Hawks (Estados Unidos).

Amélia Vale Pereira é a mais recente contratação para o futebol feminino do Sporting. A médio, de 26 anos, atuava nas inglesas do Durham e garante agora ter chegado ao "clube do coração", apontado à conquista do título português já em 2016/17."É um prazer enorme estar num clube com a dimensão do Sporting. Já tive a oportunidade de estar na Academia, de ver o Estádio de Alvalade por dentro, que costumo visitar para ver os jogos da equipa principal de futebol [masculina], e está a ser espectacular. O nível de profissionalismo, os treinadores... é tudo excelente, cinco estrelas", reiterou ao "Jornal do Sporting". A madeirense de gema explicou o porquê de passar a envergar o número 28 nas costas.

Autor: Flávio Miguel Silva