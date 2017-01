Sporting e Sport Recife estão próximos de chegar a acordo por André. O avançado brasileiro, de 26 anos, pode render ao clube de Alvalade uma verba a rondar os 2 milhões de euros, o dobro do que custou no verão, quando foi adquirido ao Corinthians.

Apesar de o Coritiba continuar atento à situação do jogador e de existirem questões a ultrapassar, relacionadas com a metade do passe que não pertence ao Sporting, as negociações encontravam-se ontem muito adiantadas. André representou o Sport Recife em 2015, tendo apontado 14 golos em 34 jogos. O regresso à Ilha do Retiro é aguardado com expectativa e otimismo, antecipando-se um contrato válido por quatro épocas.

"O Sport fez uma proposta. Mas é uma negociação delicada. Foi um investimento muito alto para o Sporting e eles precisam de ser ressarcidos", começou por dizer o diretor de futebol do Leão, Augusto Carreras, ao programa ‘JC Esporte 10’, da Rádio Jornal Pernambuco. "Existe uma força de vontade enorme do atleta em vir defender as cores rubro-negras, como existe interesse da diretoria do Sport. Acreditamos que é uma negociação que está perto do fim. O Sport não desistiu. Esperamos ter um desfecho positivo", acrescentou o responsável do Sport Recife, mantendo sempre uma abordagem cautelosa. Augusto Carreras teme que os valores da operação possam ser inflacionados, perante a ideia de que "o Sport fará qualquer sacrifício" para ter um reforço que é considerado ídolo no clube. Certo é que o futuro de André não passa pelo Sporting.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves