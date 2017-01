Record sabe que a estrutura leonina não está disposta a deixar sair Elias e André. Apesar de não serem titulares, médio e avançado são tidos por Jorge Jesus como fundamentais para a gestão do plantel. O treinador fez saber isso mesmo à administração da SAD e teve como resposta a garantia de que estes internacionais brasileiros não serão negociados, a não ser que chegue a Alvalade uma proposta irrecusável.Ora, foi precisamente neste contexto que o Sport Recife viu recusado uma proposta por André Felipe, que representou o emblema em 2015 (14 golos em 34 jogos) por empréstimo do Atlético Mineiro. "O Sport está interessado, sim. O André já foi observado e aprovado e está identificado com o clube. O problema é que o Sporting não tem interessa na cedência dele, por enquanto", Gustavo Dubeux, vice-presidente do clube.