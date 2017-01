André contraiu uma entorse no tornozelo esquerdo e vai falhar o jogo com o Marítimo. O brasileiro, que se lesionou no final da 1.ª parte do encontro com o Chaves – saiu mesmo de maca na sequência de uma falta de Perdigão –, realizou exames de que não revelaram nada de grave, apesar do aparato da queda e das dificuldades de locomoção.

O avançado foi aposta de Jesus – jogou no apoio a Bas Dost –, depois de no encontro anterior, também com o Chaves, entrar ao intervalo e fazer uma assistência para o holandês.

Continuar a ler