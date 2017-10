O segredo para surpreender a Juventus pode estar com... Jérémy Mathieu. André Cruz, um especialista em bolas paradas que deixou saudades no Sporting, ainda tem presente o que viu no jogo com o Tondela e, por isso, manifesta o desejo para amanhã."Quem sabe se o Mathieu não faz mais um golo de livre. O que ele marcou ao Tondela foi realmente muito bonito. Espero que possa repetir muitas vezes", diz o brasileiro a Record, certo de que atualmente "é de extrema importância uma equipa ter – um não – dois ou três jogadores que saibam bater livres". Algo que André Cruz procura transmitir no Velo Clube, de Rio Claro, São Paulo, onde está a trabalhar. " É um projeto mais de formação mas vou cobrando aos jogadores essa capacidade. Até brinco e digo que vou ter de entrar em campo para treinar aqueles meninos!"