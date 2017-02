Continuar a ler

André Geraldes e Francisco Geraldes foram as únicas ausências verificadas, devidamente autorizadas pela estrutura leonina. O lateral e o médio ofensivo estrearam-se ontem pelo Sporting B, não conseguindo, porém, ajudar a equipa a evitar nova derrota e consequente demissão de João de Deus

O plantel principal do Sporting cumpre, na manhã desta quinta-feira, mais uma sessão de preparação para o duelo de sábado, com o Rio Ave, em Alvalade (20h30).Sem registo de jogadores castigos ou lesionados, Jorge Jesus continua a ter todo o plantel à disposição para o desafio com os vilacondenses, através do qual os leões tentarão a segunda vitória consecutiva em 2017... pela primeira vez.

Autor: António Adão Farias