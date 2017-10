Continuar a ler

O dirigente sublinha, ainda, que num grupo "com um finalista e um semi-finalista" da última Champions, o Sporting tem mostrado de que fibra é feito, ainda que os resultados não estejam a ser os desejados.



André Geraldes, 'team manager' do Sporting, garante que apesar das baixas (Piccini, Mathieu, Coentrão e William Carvalho), o leão tem capacidade para lutar pelos três pontos, esta terça-feira, diante da Juventus."O Sporting tem um plantel composto por 26 jogadores - se a memória não me falha - e portanto, todos contam. Existem alternativas... que não o são. Quando os jogadores são chamados, dão a melhor resposta possível. Os 11 que entrarão em campo vão aplicar-se ao máximo. Não existem 11 titulares ou suplentes - existe o plantel do Sporting. Umas vezes jogam uns, outras vezes outros", assinalou, concretizando: "A expectativa é a do costume: vamos entrar no jogo concentrados, queremos proporcionar o melhor espetáculo possível aos adeptos que nos têm acompanhado por essa Europa fora e também em Alvalade; temos a expectativa de lutar pela vitória."

Autor: Bruno Fernandes