Leia a mensagem publicada por André Geraldes na íntegra:



Quem me conhece sabe que não viro a cara nem a pessoas nem a projetos em que acredito e que julgo serem os melhores. É assim na minha vida pessoal, é assim na minha vida profissional.



O Sporting é uma mistura das duas, com a soma de ser o grande amor da minha vida.



Sou tolerante, mas confesso que não gosto de desonestidade intelectual. Muito se falou nestas eleições. Como disse há algum tempo, chegou-se à altura do 'vale tudo'. E continua a falar-se de quem não se conhece. E quem fala acha que percebe disto, na verdade não percebendonada.



E a questão passa mesmo por aí: eles já perceberam que nós percebemos.



As coligações entre alguns 'sportinguenses' e o Benfica são óbvias. Uns porque querem a todo o custo defender os seus próprios interesses, outros porque querem o insucesso do Sporting.



André Geraldes, diretor do gabinete de apoio do Sporting e candidato ao cargo de diretor desportivo, aproveitou as últimas horas do último dia da campanha eleitoral para deixar algumas críticas a Pedro Madeira Rodrigues, adversário de Bruno de Carvalho nas eleições marcadas para este sábado."As coligações entre alguns 'sportinguenses' e o Benfica são óbvias. Uns porque querem a todo o custo defender os seus próprios interesses, outros porque querem o insucesso do Sporting", escreveu o dirigente no seu perfil do Facebook, antes de manifestar o seu apoio a Bruno de Carvalho. "Amanhã não tenho dúvidas de que ninguém fica em casa e de que manteremos o Sporting no rumo certo".

Autor: João G. Oliveira