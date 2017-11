O termo ‘scouting’ entrou no vocabulário do futebol apenas nos últimos anos, mas parece ter vindo para ficar. Hoje em dia, os clubes profissionais já não passam sem uma rede de observadores, que faz o filtro para que depois as decisões sejam facilitadas. André Geraldes, diretor do futebol do Sporting, esteve ontem no World Scouting Congress, em Vila Nova de Gaia, e explicou a importância que este sector tem para o clube.





Aura formadora



Bruno e Jesus não estão chateados Há muito que o Sporting é dos clubes que mais proveito tira da sua formação. E isso também se deve ao trabalho de ‘scouting’ feito junto dos mais jovens, tendo os leões o trunfo de serem considerados um clube que aposta nos jovens. "Essa aura formadora é, muitas vezes, determinante na hora de contratar. E depois, quando se diz que o Jorge Jesus não aposta na formação… Isso é falso. Temos visto muitos jovens do Sporting a serem lançados e a chegarem a patamares muito elevados. O João Mário é um exemplo desse sucesso. Deu rendimento desportivo e financeiro. E não vendemos mais jovens da formação porque não quisemos", revelou André Geraldes, acrescentando que o técnico dos leões rapidamente percebeu que o modelo passaria sempre por uma aposta nos jovens: "O Jorge Jesus está completamente dentro dessa ideia formadora, estamos muito satisfeitos com ele." Meio em jeito de brincadeira, André Geraldes foi questionado se eram verdadeiras as notícias de que Bruno de Carvalho e Jorge Jesus não se falavam. E respondeu afirmando que no Sporting todos se ajudam. "Existe um trabalho de equipa. O presidente decide, mas o trabalho e as ideias são de todos: do treinador, do departamento de ‘scouting’, dos parceiros. Falamos todos uns com os outros", referiu, sublinhando que o modelo utilizado pela equipa sénior também é importante na hora de escolher os jogadores: "A forma de jogar do treinador deve casar com o resto."

"Tem de haver muita competência porque o objetivo é atingirmos a excelência. O departamento de recrutamento e o ‘scouting’ trabalham em conjunto, são uma espécie de filtro para que nós, quem toma as decisões, falhemos cada vez menos. O Sporting hoje em dia é um clube com estabilidade financeira e pode investir para contar com uma estrutura profissional e de excelência", referiu André Geraldes, frisando que o clube tem evoluído muito nos últimos tempos, a todos os níveis, o que permite olhar para o mercado com outros olhos. E até dá o exemplo das contratações de Slimani, primeiro, e Bas Dost, depois. "Quando Bruno de Carvalho chegou, o clube estava caótico. Vender um jogador por 5 milhões de euros era motivo para se fazer uma festa. O Slimani foi uma oportunidade de negócio. Custou 300 mil euros e foi vendido por 30 milhões. O nível de exigência aumentou nos últimos anos e sabíamos que não podíamos falhar na hora de o substituir. E o tempo também era pouco. Em boa altura fomos buscar o Bas Dost. Foi caro mas já o podíamos ter vendido por mais do triplo do que custou", adiantou o dirigente leonino, apresentando depois os motivos que seguraram o goleador holandês no plantel: "Não o fizemos porque achámos que vale mais a nível desportivo. O investimento foi alto, mas foi com certezas. Dá rendimento desportivo e pode dar financeiro, se quisermos. Ou então acaba a carreira no Sporting a marcar 40 golos por época."

Autor: José Miguel Machado