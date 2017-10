André Geraldes considera que o Sporting está a ser alvo de tentativa de desestabilização, a propósito de uma notícia desta semana que relatava o alegado interesse de Jorge Jesus em contar com cinco reforços para melhorar o plantel em janeiro."O Sporting, através do seu diretor de comunicação, Nuno Saraiva, já fez chegar a informação de quais são os reforços com que queremos contar para janeiro. São cinco, de facto. Não tenho muito mais a dizer sobre isso. Há sempre quem queira desestabilizar internamente o grupo e a estrutura. Felizmente, para nós, somos unidos, coesos, portanto as nossas respostas estão dadas", garantiu o team manager dos leões, ao canal do clube, à margem da visita de uma comitiva da seleção de Moçambique a Alvalade.André Geraldes aludia a uma publicação de Nuno Saraiva na rede social Facebook, na qual o diretor de comunicação do Sporting confirmava, ironicamente, a necessidade de recrutar cinco reforços em janeiro. A saber: "Um Presidente do CD (Conselho de Disciplina) que não esteja em campanha permanente contra o cidadão Bruno de Carvalho; programas de futebol em que todos os comentadores sejam intelectualmente honestos; decisão com punição dos responsáveis nos casos vouchers e emails e fim da impunidade do apoio ilegal às claques ilegais; maior, mais eficaz e eficiente militância de alguns sportinguistas com acesso à comunicação social; muita paciência."

Autor: Vítor Almeida Gonçalves