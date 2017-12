O team manager do Sporting, André Geraldes, tentou refrear os ânimos dos mais de cinco mil adeptos leoninos presentes ontem no Estádio José Alvalade. Em declarações à Sporting TV, o dirigente do Sporting foi perentório: é positivo o leão estar em primeiro lugar, mas há ainda um longo caminho a percorrer."Ainda não ganhamos nada. É obviamente um sinal positivo podermos chegar a esta altura em 1.º lugar no campeonato e a disputar todas as outras provas. É um sinal de que o trabalho que temos vindo a desenvolver está a dar frutos. Mas só vamos perceber efectivamente os resultados deste trabalho se chegarmos a maio com títulos. A caminhada ainda é longa e muita água vai correr debaixo da ponte."

Autor: João Soares Ribeiro