André Geraldes reconhece que o Sporting terá tarefa difícil esta noite frente ao Barcelona. "Sabemos das dificuldades que enfrentamos. Não vale a pena entrarmos em demagogias. O adversário é fortíssimo", disse à Sport Tv o team manager dos leões, certo de que "a equipa que entrar em campo vai encarar o jogo de forma positiva e dar o seu melhor para lutar pela vitória."Anular Messi pode ser a chave para o sucesso. André Geraldes elogia o craque argentino."É um jogador com a capacidade que todos nós conhecemos. É importantíssimo, fundamental para a estratégia do adversário. Vamos ver como conseguimos combater taticamente o fenómeno Messi", projetou.Com o Estádio de Alvalade à espera de casa cheia, André Geraldes admite que "a expectativa é a de que os adeptos do Sporting possam sempre comparecer assim, seja contra o Barcelona ou outra equipa." E reafirma a ambição para a Champions. "O Sporting é um grande clube europeu e, como já temos dito e reafirmado, se quiser andar na Liga dos Campeões sujeita-se a jogar com os melhores. O Barcelona é uma das melhores equipas do Mundo, para alguns talvez a melhor. Cá estamos para os receber e para dar o nosso melhor."

Autor: Vítor Almeida Gonçalves