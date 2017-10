Continuar a ler

O responsável leonino foi depois questionado sobre se é difícil lídar com a personalidade de Jorge Jesus, mas a resposta surgiu num sentido diferente: "Vamos desfazer esse mito. Simplesmente há que adaptar-se às características de cada um. No Sporting temos papeis bem definidos e trabalhamos em plena harmonia".



André Geraldes, 'team manager' do Sporting, mostrou-se confiante quanto à participação do Sporting na Liga dos Campeões, ainda que, pela frente, os leões tenham a Juventus na quarta-feira."Construímos a equipa mais forte dos últimos 15 anos da nossa história, tanto do ponto de vista futebolístico como humano, e temos um ótimo treinador. São os ingredientes para fazermos uma boa Champions, mesmo com a Juventus pela frente", comentou ao jornal 'TuttoSport'.

