"Foi um jogo bem disputado. De salientar que continuamos sem perder no campeonato. O Matheus tem duas intervenções que são dois golos feitos... Depois, infelizmente, num penálti e num ressalto de bola concedemos golos. Mas conseguimos no final empatar. Penso que era de todo injusto se assim não fosse. Foi um bom jogo, disputado, infelizmente não conseguimos ganhar. De salientar que seguimos invictos."



Ponto ganho ou dois pontos perdidos



"Entramos em todos os jogos para conquistar os três pontos. Sabemos que isto é uma maratona, nada se decide agora. Caso tivéssemos ganho também nada estaria decidido. Queríamos ganhar, acabamos por conquistar um ponto. No final é que se fazem as contas."



Arbitragem



"Não me cabe a mim comentar. Foi um jogo disputado, rápido. Existem outras pessoas mais capacitadas par comentarem isso."



Reencontro com o Sp. Braga



"Neste momento sou jogador do Sporting, o que para mim é um grande orgulho. Em Braga, passei bons anos. É um clube e uma cidade que respeito e me diz muito. A vida continua. Temos de levantar a cabeça e preparar os próximos jogos."



Elogios de Jorge Jesus



O Sporting sentiu grandes dificuldades frente ao Sp. Braga e, no reencontro com a antiga equipa, André Pinto reconheceu-o. No final, em declarações à SportTV, o central leonino salientou a tristeza pelo facto de não ter conseguido a vitória, mas lembrou que o Sporting continua sem perder no campeonato e que as contas fazem-se apenas no fim do campeonato.

Autor: Ricardo Granada