O foco dos leões está totalmente direcionado para o jogo de amanhã com a Juventus, onde Jorge Jesus terá de tomar decisões na sua linha recuada. No eixo defensivo, Mathieu é carta fora do baralho, por lesão. Apesar de o recuo de William não estar de fora da mesa, segundo foi possível apurar o técnico está inclinado para dar a titularidade a André Pinto, que havia substituído o francês em Vila do Conde.