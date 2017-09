André Pinto realizou o primeiro jogo oficial pelo Sporting, tendo sido titular no nulo caseiro com o Marítimo, na estreia nesta Taça CTT. O central considerou o resultado injusto e salientou a atitude do grupo"A equipa teve um comportamento bom, boa exibição. Criámos oportunidades de golo e o adversário, com todo o respeito, nada criou. Infelizmente não conseguimos concretizar. Não quero tirar mérito ao Marítimo, que é uma excelente equipa. Por um ou outro pormenor na hora de finalizar não fomos felizes. Mas criámos várias chances. Não foi possível mas foi um bom jogo. Este grupo tem uma mentalidade sã. Todos com o mesmo espírito e queremos o que toda a gente quer: títulos. Tocou-nos jogar alguns jogadores com menos minutos mas penso que a resposta foi positiva. Entrega não faltou", disse à Sport TV.