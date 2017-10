Continuar a ler

Relativamente às contas do apuramento, André Pinto recordou que "matematicamente tudo é possível" e, à RTP, referiu que o foco do leão está no apuramento e não da 'descida' à Liga Europa. "A grandeza do clube assim nos o obriga. Venha quem vier, abordamos sempre o jogo para conquistar os três pontos", garantiu.Lançado de início em face da ausência de Mathieu, André Pinto garantiu ainda estar disponível sempre que Jorge Jesus assim o necessite. "O grupo tem muita qualidade, faz parte. Sou mais um jogador do plantel, com muito orgulho e trabalho para jogar. Quando tiver de ser. Espero é continuar o meu trabalho. Quem decide é o mister", frisou.A finalizar, o central ex-Sp. Braga deixou a garantia de que, mesmo tendo de ir a Camp Nou, o Sporting vai lutar pelos triunfos nos jogos que restam: "Com a história que o Sporting tem e o clube que é, estamos obrigados a lutar pela vitória em qualquer campo. Em Camp Nou também iremos tentar sair com uma vitória"