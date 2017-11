Continuar a ler

O jogador leonino disse que o "grupo está ciente da responsabilidade e da importância" do encontro. "Sabemos que temos ainda duas chances em aberto. Esta equipa, com a ambição que tem, quer continuar a acreditar que é possível apurar-se na Liga dos Campeões. Para já estamos focados apenas em fazer o nosso trabalho amanhã. Entrar concentrados e cientes que do outro lado está uma excelente equipa", disse.André Pinto deixou vários elogios ao rival."Daquilo que nos foi possível ver, o Olympiacos está mais forte, mais coeso, principalmente no processo defensivo. É uma equipa que sai bem no contra-ataque. Estamos alertados para isso, mas mais importante é estarmos focados naquilo que é o nosso trabalho", continuou.Quanto aos seus objetivos defendeu: "O plantel do Sporting tem muita qualidade. Trabalhamos todos com o mesmo intuíto. As decisões cabem ao mister. Como todos os meus colegas, procuro trabalhar e dar sempre o meu melhor em prol da equipa. Todos estamos focados nos objetivos coletivos."