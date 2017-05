Andrew Robertson, lateral-esquerdo do Hull City, foi ontem colocado na órbita do Sporting – que estaria a concorrer com o Liverpool –, mas o nosso jornal sabe que o defesa escocês não faz parte dos planos da SAD para a nova temporada.Os leões estão, de facto, à procura de dois laterais-esquerdos – para colmatar as prováveis saídas de Jefferson e Zeegelaar –, mas com outro perfil e a um custo mais reduzido. A contratação de Andrew Robertson implicaria um investimento considerável.

Autores: Ricardo Granada e Alexandre Moita