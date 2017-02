Continuar a ler

Nos -73 kg, o olímpico Nuno Saraiva perdeu no ponto de ouro com o polaco Pawel Zagrodnik, por waza-ari, acontecendo o mesmo a Jorge Fernandes, ao ser afastado no prolongamento do combate, diante do russo Denis Iartcev, por ippon.



Na sexta-feira, Portugal também falhou in extremis o bronze, então com



O judoca português Anri Egutidze terminou este sábado o Grande Prémio de Dusseldorf, na Alemanha, em quinto lugar, na categoria de -81 kg, depois de perder no combate de atribuição da medalha de bronze. Entre os quatro judocas portugueses este sábado em competição na Alemanha, Egutidze foi quem conseguiu ir mais longe, com cinco combates realizados e um saldo de três vitórias e duas derrotas.O judoca do Sporting começou por vencer na fase de grupos o polaco Lukasz Blach, por waza-ari, e o alemão Dominic Ressel, com dois waza-ari, mas, no acesso ao triunfo na poule C e meias-finais, perdeu com o búlgaro Ivaylo Ivanov, também por waza-ari. Na repescagem venceu o georgiano Ambako Avaliani, por duas penalizações, e já na luta pela medalha de bronze acabou por perder por ippon com o moldavo Dorin Gotonoaga, que na prova já tinha eliminado Diogo Lima, logo no primeiro combate.

Autor: Lusa