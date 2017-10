Rafael Leão – pode fixar este nome. Aos 18 anos, o avançado da equipa B do Sporting (mas que ainda tem idade de júnior) foiuma das figuras do triunfo em Oleiros, ao apontar o quarto golo dos leões. Melhor era impossível, ou também não fosse a noite de estreia do luso-angolano com a camisola da formação principal dos verdes e brancos. É difícil encontrar quem tenha faturado em tão tenra idade, num jogo da Taça, não? Sim, mas há quem tenha feito melhor que Leão, Ronaldo de seu nome.A 24 de novembro de 2002, em jogo da 4ª eliminatória da Taça de Portugal, no antigo Alvalade, diante do Estarreja, o porta-estandarte da Academia Sporting saltou do banco ao minuto 61 para fazer o terceiro golo da equipa então comandada por ‘monsier’ Bölöni. CR7 – que na altura era... CR28 – tinha 17 anos, 9 meses e 19 dias, ou seja, ainda tinha de esperar até fevereiro de 2003 para completar a maioridade. Este dado só fomenta aquilo que Leão conseguiu, pois nem Cristiano marcou na sua estreia de leão ao peito. A isto, acrescenta-se ainda o facto de o camisola 93 ser o jogador mais jovem utilizado por Jorge Jesus desde que assumiu os destinos do Sporting, no verão de 2015.A acabar, nota para Demiral e Jovane, que aos 19 anos também cumpriram o primeiro jogo oficial pela equipa principal.

Autor: Bruno Fernandes