O Sporting parte para a segunda metade da época 2016/17 com 11 jogadores da formação no seu plantel e... com a certeza de que iguala o máximo de presenças de futebolistas ‘da casa’ num grupo de trabalho desde que a Academia foi edificada (2002).Jorge Jesus, que regista o ‘feito’ pelo segundo ano consecutivo, repete aquilo que Paulo Bento alcançou na temporada 2005/06. Ainda na primeira metade da época, passa do comando da equipa de juniores para substituir José Peseiro, contando com os seguintes ‘formandos’ no seu plantel: Miguel Garcia, Beto, Caneira, André Marques, Custódio, João Moutinho, Carlos Martins, David Caiado, Nani, Varela e Tomané. No ano seguinte, manteve a tendência no grupo, com 10 atletas oriundos da formação.