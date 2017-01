A estatística presta-se às mais diversas leituras, de acordo com a conveniência, mas neste caso os números são objetivos. Fábio Veríssimo, nomeado para dirigir o Sporting-Paços de Ferreira, é o árbitro com mais cartões mostrados na Liga 2016/17, um facto que se explica em parte por ser também o juiz com mais partidas realizadas (11) nesta edição da prova até este momento. O leiriense, de 34 anos, já levou a mão ao bolso para aplicar 83 sanções – 74 amarelos e 9 vermelhos –, o que significa que em média exibe sete cartolinas e meia por jogo; esta contabilidade torna-o no árbitro com mais cartões distribuídos tanto por equipas visitadas (33 CA+5 CV) como visitantes (41 CA+4CV); está, ainda, no topo de faltas assinaladas a clubes forasteiros (196) e é o segundo que mais infrações apita aos donos da casa (176).Veríssimo já se cruzou com o Sporting esta época no Estádio Bessa, na vitória por 1-0 sobre o Boavista. Os leões acabaram reduzidos a dez na sequência da expulsão de Rúben Semedo, que viu cartões aos 56 e aos 83 minutos. Zeegelaar, Bruno César, Bas Dost e Bryan Ruiz também foram sancionados disciplinarmente. Zeegelaar e Dost são, à data de hoje, dois dos quatro leões com três amarelos na Liga, isto é, a um de ficarem ‘tapados’, como William, Adrien e Bruno César. Gelson Martins e Joel Campbell estão na mesma situação.