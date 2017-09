Ovidiu Hategan, juiz romeno nomeado pela UEFA para o Sporting-Barcelona, saiu de Alvalade com as orelhas ‘a arder’, tamanho foi o descontentamento dos adeptos com o critério aplicado nos cartões.O autogolo de Coates permitiu ao Barcelona conquistar os 3 pontos em Alvalade. A equipa da Catalunha lidera o Grupo D com 6 pontos e os leões têm 3, tantos como a Juventus.