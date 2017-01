O extremo Lucas Ontivero, de 22 anos, é esta sexta-feira apontado pelo site italino 'Tutto Mercato Web' como estando na mira do Sporting, numa luta na qual entram ainda a Udinese e o San Lorenzo. Ora, este último emblema parece ser efetivamente aquele que leva vantagem para assegurar a contratação do jogador, que de momento se encontra sem clube, depois de ter rescindido com o Galatasaray."Gostava de ficar na Argentina. Saí daqui há 13 anos e é difícil viver sozinho, sem a minha família. Gostava de voltar para cá, desfrutar aqui e depois voltar", disse a uma rádio argentina o jovem, que na sua carreira conta já com um longo historial de equipas.Em 2006, por exemplo, com apenas 12 anos rumou à Europa, onde passou três temporadas nos escalões de formação do Real Madrid. Saiu dos merengues, rumou ao Mérida, Tottenham, AC Milan, Genova e Independiente - isto ainda no período de formação! Enquanto sénior representou o Fénix (Uruguai), Galatasaray, Gaziantepspor, Budapest Honvéd, Olimpija Ljubljana e, por fim, o Montreal Impact. De referir que nestes últimos quatro emblemas atuou por empréstimo do Galatasaray.

Autor: Fábio Lima