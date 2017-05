Ary Papel e Gelson Dala estão convocados por Angola para a visita ao Burkina Faso (10 de junho), no primeiro jogo de qualificação para o CAN’2019. Os dois avançados são figuras de proa na convocatória ontem divulgada, fruto do rendimento apresentado em 2016, quando formaram a dupla goleadora que conduziu o 1º Agosto ao título.Ary regressou à Academia depois de meia época de empréstimo ao Moreirense (apenas 3 jogos), enquanto Dala terminou a época com a estreia pela equipa principal como prémio pelos 15 golos pelo Sporting B na 2ª Liga - tem lugar garantido na pré-época da equipa principal.

Autor: António Adão Farias