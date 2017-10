Nuno Saraiva descreveu, em tom irónico, os cinco "reforços" que o Sporting precisa para quando abrir o mercado de transferências de inverno.

"Um Presidente do CD que não esteja em campanha permanente contra o cidadão Bruno de Carvalho; Programas de futebol em que todos os comentadores sejam intelectualmente honestos; Decisão com punição dos responsáveis nos casos vouchers e emails e fim da impunidade do apoio ilegal às claques ilegais; Maior, mais eficaz e eficiente militância de alguns Sportinguistas com acesso à comunicação social; Muita paciência", referiu o diretor de comunicação dos leões no Facebook.