Caso a equipa leonina ganhe os dois encontros que faltam, garantiria o apuramento para a próxima fase se a Juventus perdesse um dos seus jogos e empatasse o outro, ou se o Barcelona perdesse os dois encontros, ficando ainda em desvantagem no confronto direto com o Sporting - para isso, a turma de Alvalade precisaria de vencer por mais de dois golos em Camp Nou, pois perdeu por 1-0, em casa, na primeira volta.



Em caso extremo poderá até ser necessário um desempate a três, se Barcelona, Juventus e Sporting terminarem com 10 pontos. Mas, então, seria a equipa portuguesa a ficar de fora.



Com o empate (1-1) frente à Juventus, o Sporting ficou com a vida ainda mais difícil na Liga dos Campeões. Os leões somam agora quatro pontos, menos três do que os italianos, tendo ainda desvantagem para a 'vecchia signora' no confronto direto, que é o primeiro fator de desempate.Desta forma, o sonho de chegar aos oitavos-de-final da competição já não depende só dos leões, pois terão, pelo menos, de vencer um e empatar outro dos dois jogos que lhe faltam disputar no Grupo D - o Sporting recebe o Olympiacos a 22 de novembro e visita o Barcelona a 5 de dezembro -, precisando ainda que a Juve saia derrotada nos dois encontros, igualmente diante de catalães (em casa) e gregos (fora).