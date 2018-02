Continuar a ler

Ausente nos Estados Unidos em negócios, Sousa Cintra foi informado do resultado da votação, e não deixou de revelar-se satisfeito com o resultado. "Só posso dar os parabéns a Bruno de Carvalho. Teve a coragem de arriscar e foi recompensado pelos sócios", afirmou o antigo presidente, que ainda deixa uma mensagem de esperança para o futuro: "Vamos ver se é desta que o Sporting anda para a frente. O resultado da assembleia geral é esclarecedor e por isso creio que agora o Bruno de Carvalho tem toda a liberdade para tomas as melhores decisões."José Carlos Estorninho considera que os sócios do Sporting tomaram a melhor decisão na assembleia geral. "Creio que este resultado é o esperado, pois nesta fase não havia alternativa", lembra o associado, que agora espera ver a pacificação do clube: "Goste-se ou não do estilo de Bruno de Carvalho, a verdade é que o balanço do seu mandato é altamente positivo. Seria uma autêntica loucura votar em sentido contrário. O poder ia para onde? Para a rua? Tinha ser assim. Acredito que esta assembleia geral acabou por ser uma revalidação do mandato."Abílio Fernandes sempre pensou que Bruno de Carvalho "conseguisse ultrapassar a fasquia dos 75% que autoimpôs". Satisfeito por " ver o pavilhão repleto de sportinguistas", o antigo dirigente sublinhou a "grande jornada" leonina. "Esta direção merecia todo o apoio que teve para continuar o seu trabalho. Agora há condições para um mandato mais calmo. E os chamados opositores, que eu não sei quem são, só têm dois caminhos a seguir: calarem-se definitivamente e deixarem o homem trabalhar em paz para conseguirmos os títulos que o Sporting tanto ambiciona."Figura do ecletismo leonino, Bessone Basto esteve na AG e confessa ter ficado emocionado com o ambiente vivido no Pavilhão João Rocha. "Logo de manhã, vi que a rapaziada esta unida em torno do presidente. A AG correu bem, foi bonito, ainda por cima no pavilhão. Não tive nada daquilo no meu tempo e ver tudo à pinha e as pessoas a cantar... Comovi-me", revela, colocando Bruno de Carvalho num lote de ‘luxo’: "João Rocha, Sousa Cintra e Bruno de Carvalho tiraram o Sporting da lama. Quer se goste ou não da maneira de ele ser, tem de se respeitar o trabalho."Eduardo Barroso entende que "o resultado da AG foi uma fantástica afirmação sportinguista e uma resposta clara aos grandes detratores" do Sporting. "Em relação ao apelo feito na parte final por Bruno de Carvalho, é obviamente a caricatura de um desejo que não é realizável. Recordo que há dois anos saí em direto de um programa. Com determinado tipo de palhaços ou merceeiros não é possível o Sporting colaborar", acrescenta o antigo presidente da MAG, reforçando: "Entendam isto como um desejo caricatural de um dia de grande vigor sportinguista."