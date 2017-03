O envio de mensagens aos associados do Sporting, a incentivá-los a participar no ato eleitoral de dia 4 de maio, quer através dos telefones móveis quer através das contas de correio eletrónico, foi devidamente autorizado mesa da assembleia geral do clube e confirmado através de um comunicado publicado no site do Sporting."Por proposta do conselho directivo do Sporting Clube de Portugal, apresentada à mesa da assembleia geral e que esta aprovou, foi decidido facultar às três candidaturas às eleições do próximo dia 4 de março a possibilidade de, exclusivamente através dos serviços do clube e em respeito pela Lei de Protecção de Dados Pessoais, serem enviadas mensagens SMS e e-mail aos sócios do Sporting Clube de Portugal", lê-se no comunicado assinado pelo líder da AG, Jaime Marta Soares.

Autor: João Lopes