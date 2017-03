A denúncia feita por Victor Espadinha sobre um alegado documento da SAD que referia "dinheiro autorizado" entre Bruno de Carvalho e um suposto primo vai dar origem a um processo de inquérito interno e pode, no limite, custar ao músico a perda do estatuto de sócio do Sporting, após análise do Conselho Fiscal e Disciplinar. Como Record noticiou ontem, o documento em causa é uma procuração da SAD, que permitia a Alexandre Godinho, vogal da direção, agir na ausência dos administradores, em agosto de 2014. Alexandre Godinho não tem qualquer grau de parentesco com Bruno de Carvalho. No dia das eleições, Espadinha reportou o tema como uma "bronca" que Pedro Madeira Rodrigues, candidato derrotado, não terá pretendido "enviar para o DIAP".

Na sequência destes acontecimentos, embora sem nomear qualquer situação em concreto, Jaime Marta Soares foi à Sporting TV prometer medidas. "Longe de mim pensar que haverá uma caça às bruxas, mas há difamações que não podem passar impunes e houve coisas que foram ditas extremamente graves e ofensivas, de forma sub-reptícia, a querer deixar suspeição. Estes casos de suspeição, comigo, não poderão ficar sem ser esclarecidos. O presidente da mesa da assembleia geral tem de saber tudo o que seja importante para clarificar e defender a dignidade e a honorabilidade do nosso clube", disse o responsável máximo da AG.

