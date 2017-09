Os sócios do Sporting reúnem-se hoje em AG (20 horas), no Multidesportivo do Estádio de Alvalade, para discutir e deliberar o Relatório de Gestão e as Contas respeitantes ao exercício de 1 de julho de 2016 a 30 de junho de 2017.Antes (18 horas), reúne-se a SAD para votar o exercício findo.